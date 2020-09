Sounds aus der Quarantäne: Neuanfang beim Porgy & Bess

„Aus der Idee wurde allerdings schnell mehr. Denn aus künstlerischer Perspektive gibt es in einer derart prekären Situation ohnedies kaum Alternativen. Die einzige Möglichkeit ist, an Projekten zu arbeiten, die in die Zukunft blicken, aber jetzt schon umsetz- und planbar sind, zumindest abseits von gratis Streaming- und Wohnzimmerkonzerten und den teilweise recht restriktiven und unzugänglichen Geldtöpfen der Regierung.“

Der gebürtige Nordtiroler, Keyboarder und Komponist Michael „Mike“ Tiefenbacher ergänzt: „Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Diesem Prinzip folgend, haben wir versucht, dem vorherrschenden Ausnahmezustand mit größtmöglicher Kreativität zu begegnen. Einerseits um die außergewöhnliche Situation, so viel Zeit alleine zu Hause zu haben, in musikalischen Output umzusetzen, andererseits um auch für viele Künstler ein Betätigungsfeld zu schaffen.“ Werner Rosenbergerwww.porgy.at www.onq20.com