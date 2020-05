Familie Trapp: "Eine emotionale, moderne Story"

"Wir drehen hier in einer Stadt, in der gerade wieder Stolpersteine, Mahnmale in Erinnerung an die Opfer des Nazi-Regimes geschändet wurden, von Leuten, die ebenso Verführte sind vom leichten Weg, wie es meine Rolle ist", sagt Obonya. "Die Leute, die das tun, werden sich diesen Film wahrscheinlich nicht anschauen. Aber andere werden es tun. Und sagen: So soll es nicht sein. Das passiert, wenn man sich so verführen lässt."

Ein wesentliches Element auch in diesem Film ist die Musik. Es werden Heimatlieder gesungen. Und Opernsängerin Annette Dasch schlüpft in die Rolle der berühmten Sopranistin Lotte Lehmann, die das Chorgesangstalent der Familie einst erkannt und gefördert hat. Das Film-Projekt ist für den Produzenten Herbert G. Kloiber, der seit 35 Jahren in Salzburg lebt, "eine Herzensangelegenheit". Der Film mit einem Produktionsbudget von rund sechs Millionen Euro ist bereits an Amerika, England, Kanada und Japan verkauft. Gedreht wird noch bis Mitte Juni, vorwiegend in der Stadt Salzburg und Salzburg-Umgebung, aber auch in Oberösterreich und Bayern. Ins Kino kommt der Film im November, sagt Kloiber: "Kurz vor James Bond."