Sopranistin Renate Holm 90-jährig gestorben

Die Sopranistin Renate Holm, die von Karajan an die Staatsoper geholt worden war und auch der Volksoper Wien viele Jahrzehnte verbunden war, ist tot. Sie starb 90-jährig, teilte die Volksoper mit.

Die gebürtige Berlinerin Holm hat ihren Weg von der Sprechstundenhilfe beim Zahnarzt über die Zwischenstation als Schlagerstar auf die internationale Opernbühne gemacht. Holm studierte neben ihrer Ausbildung zur zahnärztlichen Assistentin Gesang in Berlin, später bei Maria Hittorf in Wien. Bei einem öffentlichen Probesingen des Rundfunksenders RIAS Berlin schnitt sie mit dem „Lied der Nachtigall“ so blendend ab, dass man eigens für sie ein „Schwipslied“ komponierte. In der Folge machte sie sich als Schlagersängerin einen Namen und wirkte von 1953 bis 1957 in insgesamt 15 Musikfilmen mit (unter anderem „Fräulein von Amt“, „Wunschkonzert“ oder „Wo die Lerche singt“).

Dennoch verbaute sich die Künstlerin den Weg zum klassischen Fach nicht. 1957 debütierte die Sopranistin mit großem Erfolg als Helen in Oscar Straus' „Walzertraum“ an der Wiener Volksoper. Es folgten zahlreiche Schallplattenaufnahmen, Gastspiele im In- und Ausland, Fernseh- und Rundfunksendungen. 1960 engagierte sie Herbert von Karajan für ihren ersten Auftritt an der Wiener Staatsoper als Gretchen im „Wildschütz“, 1964 wurde sie Mitglied des Ensembles. 1961 feierte sie als Papagena in der „Zauberflöte“ auch ihr Debüt bei den Salzburger Festspielen. Gastauftritte führten sie aber auch noch in entferntere Gefilde wie Buenos Aires, Moskau oder London.

Breites Repertoire

Holms Repertoire spannte sich von der Operette und dem Wienerlied über Mozart, Rossini, Verdi und Puccini bis hin zu Richard Strauss. In Wien, wo sie 1971 zur Kammersängerin ernannt worden ist, zählte die Musetta in Puccinis „La Boheme“ zu ihren Glanzrollen, aber auch als Zerbinetta („Ariadne auf Naxos“), Blondchen („Entführung aus dem Serail“), Susanna und Gräfin Almaviva („Nozze di Figaro“) oder Zerlina („Don Giovanni“) ist Holm Opernfreunden mit länger zurückliegendem Geburtsdatum noch wohlvertraut. Daneben galt die besondere Liebe des jahrzehntelangen Volksopernmitglieds stets der Operette. 1975 erhielt Renate Holm für eine Einspielung mit Operettenmelodien ihre erste Goldene Schallplatte.