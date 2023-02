Songwriter Robert Forster ist durch Schicksalsschlag Prophet geworden

In diesem Kontext klingen Songs wie „It’s Only Poison“, „There’s A Reason To Live“ oder das Liebeslied „Tender Years“ aber natürlich so, als würde Forster darin diese Zeit verarbeiten. Dennoch handelt „It’s Only Poison“ ursprünglich nicht von der Chemotherapie, sondern vom Hass in Sozialen Medien. Und mit den anderen wollte der 65-Jährige nur „direkter als bisher“ über sich und sein Leben schreiben.

Mit auf die Tour gehen, die Forster am 1. 4. ins Theater Akzent in Wien führt, kann Bäumler noch nicht. Sie ist aber prominent auf dem Album vertreten. Nach einem ausnehmend fordernden Chemo-Tag im Spital saßen die beiden nämlich in ihrem Wohnzimmer in Brisbane zusammen. Forster nahm zur Ablenkung die Gitarre, spielte die fertig geschriebenen, aber noch nicht aufgenommenen Song von „The Candle And The Flame“, und Bäumler begann, mitzusingen.