Songs für die Mamas der Pop-Stars: Liebevoll aber auch kritisch

Eines der bewegendsten Mutterporträts zeichnet Jazz-Sänger Gregory Porter in „Take Me To The Alley“. Der Amerikaner wuchs in Bakersfield auf, wo seine alleinerziehende Mum Seelsorgerin war. „Wir lebten in einer Kirche in der schlimmsten Straße“, erzählt er. „Dort gab es Prostitution, Drogen und Gewalt. Aber diese Straße war ihre Wahl. Sie wollte nicht in eine adrette Gegend, wo Blumen blühen, sondern wollte genau dort wirken. Denn dort wurde sie am meisten gebraucht.“