Edurne - "Amanecer"

Name: Edurne (eigentlich: Edurne García Almagro)

Alter: 29

Land: Spanien

Zur Person: Edurne wurde 2005 durch ihre Teilnahme an einer spanischen Castingshow bekannt. 2006 veröffentlichte sie ihr erstes Album, in den beiden Jahren darauf folgten zwei weitere. Von 2007 bis 2013 spielte sie in der spanischen Version der Musicals „Grease“ die Sandy. 2013 nahm sie an der spanischen TV-Show „Tu Cara me Suena“ teil, in der Prominente für einen guten Zweck bekannte Sänger imitieren. Edurne wurde vom spanischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen intern (ohne Vorausscheidung) für den Song Contest in Wien nominiert. Sie ist mit dem Fußballspieler David De Gea ( Manchester United) liiert.

Zum Song: Selbst beschreibt Edurne ihren Song „Amanecer“ (Sonnenaufgang) als „high quality pop song“ – eine dramatische Nummer mit Donnergrollen im Hintergrund, die in bisschen an eine Mischung aus a-ha und Depeche Mode in ihren verzagteren Zeiten erinnert und auf der Bühne sicher einen Extraeinsatz der Windmaschine erfordern wird.