Song Contest: Superstar Boy George wird in Wien singen
Duettpartnerin Senhit kündigte an, dass Kultsänger mit ihr persönlich San Marino beim Bewerb vertreten wird.
Dass die italienische Popsängerin Senhit heuer den Zwergstaat San Marino beim Wiener Eurovision Song Contest mit dem Song "Superstar" vertritt, bei dem Kultmusiker Boy George auf der Tonspur zu hören ist, steht bereits seit längerem fest. Nun ist aber auch klar, dass der britische Superstar, einst Frontmann der Band Culture Club ("Karma Chameleon"), in Wien live auf der Bühne stehen wird.
Auf die Frage, ob Fans einen Auftritt von Boy George in Wien erwarten können, sagte die italienische Popsängerin dem Fanportal "EurovisionFun": "Absolut, ja, absolut!"
Damit steht fest, dass Boy George nicht wie beim nationalen Vorentscheid von San Marino nur mittels Video zu sehen ist, sondern in persona.
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