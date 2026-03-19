Song Contest: Superstar Boy George wird in Wien singen

Dass die italienische Popsängerin Senhit heuer den Zwergstaat San Marino beim Wiener Eurovision Song Contest mit dem Song "Superstar" vertritt, bei dem Kultmusiker Boy George auf der Tonspur zu hören ist, steht bereits seit längerem fest. Nun ist aber auch klar, dass der britische Superstar, einst Frontmann der Band Culture Club ("Karma Chameleon"), in Wien live auf der Bühne stehen wird.