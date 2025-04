Eurovision: Spanien fordert Diskussion über Israels Teilnahme

Menschenrechtsorganisationen und die internationale Staatengemeinschaft werfen Israel in diesem Zusammenhang Kriegsverbrechen und Völkermord vor. Im vergangenen November erließ auch der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag wegen möglicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen Haftbefehle gegen den israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu und seinen Verteidigungsminister Yoav Gallant.

Mit Spanien äußerte sich nun aber erstmals eines der sogenannten "Big Five"-Länder zu einem solchen Vorgehen. Zu den "Big Five" gehören neben Spanien auch Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien, deren staatlichen Rundfunkanstalten zu den größten Geldgebern des Eurovision Song Contest zählen. Diese Nationen haben beim ESC einen Sonderstatus, mit dem sie direkt für das Finale qualifiziert sind, das heuer in Basel am 17. Mai stattfindet.

Israel startet im gleichen Halbfinale wie Österreich

In Basel will die Israelin Yuval Raphael im selben ESC-Halbfinale wie Österreichs Vertreter JJ am 15. Mai nun mit "New Day Will Rise" ein Lied vorstellen, dass für "Hoffnung und Heilung" stehe. "Für mich repräsentiert dieses Lied die Heilung, die wir alle brauchen, und die Zuversicht auf bessere Tage. Es spricht von unserer Stärke, unserer gemeinsamen Hoffnung, von der Unterstützung und Liebe, die wir in diesem Land spüren."

Die Europäische Rundfunkunion hat den Liedtext und Musikvideo bereits genehmigt. Doch die Buhrufe und die erneute Politisierung des Songcontests sind mit der teilnehmenden Überlebenden des Hamas-Massakers praktisch vorprogrammiert. Denn in ihrem Song verarbeitet Raphael ihre schrecklichen Erlebnisse während des Hamas-Überfalls auf dem Nova-Rave-Festival, bei dem sie sich stundenlang im sogenannten "Todesbunker" vor den Terroristen unter Leichen versteckte.