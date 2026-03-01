Song Contest: Sanremo-Sieger Sal da Vinci vertritt Italien in Wien

Der Sieg gilt als einer der größten Erfolge von Sal da Vincis Karriere, nachdem er zuvor bereits vor 17 Jahren am Festival teilgenommen hatte. Durch den Triumph in Sanremo erhält er das Recht, Italien beim Eurovision Song Contest 2026 in Wien im Mai zu vertreten. Die Lieder von Sal Da Vinci sind vor allem gefühlvoll und melodisch. Er verbindet klassischen italienischen Pop mit neapolitanischer Musiktradition, was seinen Songs einen emotionalen Charakter verleiht. Auf Platz zwei landete das junge Talent Sayf mit "Tu mi piaci tanto".

Sal da Vinci: "ESC ist große Herausforderung"

Sal da Vinci bestätigte bei einer Pressekonferenz am Sonntag, dass er Italien beim Europavision Song Contest in Wien vertreten wird.

"Es ist etwas, das mich im Moment sehr berührt - gleichzeitig erscheint es mir als eine große Herausforderung: die italienische Musik in Europa zu vertreten, ist für mich ein Grund für Stolz. Musik habe ich immer als ein Mittel zur großen Zusammenkunft gesehen, voller Nuancen der Schönheit, und es ist wichtig, in einem so bedeutenden Kontext wie dem Song Contest präsent zu sein, der durch Musik verbindet", betonte der Sänger, der schon Termine für die ESC-Woche im Mai angenommen hatte. "Ich hatte diesen Sieg nicht erwartet und muss jetzt diese Termine verschieben", so der Neapolitaner.