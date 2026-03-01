Song Contest: Sarah Engels singt für Deutschland

Mit Engels setzte sich in der von Barbara Schöneberger und Hazel Brugger moderierten Show am Samstag die prominenteste Teilnehmerin durch. Engels war mit der RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar" bekannt geworden und war mit ihrem Kollegen Pietro Lombardi verheiratet gewesen. In dem dreistündigen Vorentscheid wählte eine 20-köpfige Jury aus 20 ESC-Teilnehmerländern zunächst drei Favoriten aus, über die dann das Publikum entschied. Unter die Top 3 hatte es neben Engels und wavvyboy auch Sängerin Molly Sue geschafft.