Song Contest: Sarah Engels singt für Deutschland
Sängerin Sarah Engels hat den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC) gewonnen. Damit kann die 33-Jährige im Mai Deutschland mit ihrem Song "Fire" beim internationalen Musikwettbewerb in Wien vertreten. Sie setzte sich am Samstagabend gegen acht Acts durch, darunter den im Vorfeld als Favorit gehandelten Act namens wavvyboy mit "Black Glitter".
Nachdem in den Jahren 2019 bis 2023 beim ESC für Deutschland ausschließlich Plätze am Ende des Teilnehmerfelds heraussprangen, reichte es in den vergangenen zwei Finals für Mittelfeldplatzierungen. 2024 wurde Isaak im schwedischen Malmö Zwölfter, im vergangenen Jahr belegte das Wiener Duo Abor & Tynna im schweizerischen Basel den 15. Platz. Den letzten Sieg für Deutschland gab es 2010 mit "Satellite" von Lena Mayer-Landrut.
Mit Engels setzte sich in der von Barbara Schöneberger und Hazel Brugger moderierten Show am Samstag die prominenteste Teilnehmerin durch. Engels war mit der RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar" bekannt geworden und war mit ihrem Kollegen Pietro Lombardi verheiratet gewesen. In dem dreistündigen Vorentscheid wählte eine 20-köpfige Jury aus 20 ESC-Teilnehmerländern zunächst drei Favoriten aus, über die dann das Publikum entschied. Unter die Top 3 hatte es neben Engels und wavvyboy auch Sängerin Molly Sue geschafft.
