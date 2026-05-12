Bekommt auch die Politik für den ESC zwölf Punkte?

Pro: Als für Wien zuständige Journalistin ist man derzeit ja viel auf Song-Contest-Terminen unterwegs und erfreut die Kollegen mit dem einen oder anderen Schnappschuss. Etwa einem von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, der mit dem ESC-Maskottchen Auri High-Five macht.

Auri ist ein rosa-lila Fantasiewesen mit leicht illuminiert dreinblickenden Augen, einer Zyklopennase (heißt so viel, dass Auri nicht einäugig, sondern einnasenlochig ist – oder ist das eine Tröte?) und mit monströsen gelben Kopfhörern. Als Antwort auf den Schnappschuss kam die eigentlich schon ehrenrührige Frage zurück: „Oh, hast du dir neue Kopfhörer gekauft?“ Nicht in die seriöse Stille der Pressekonferenz hineinzulachen, kann als Kraftakt bezeichnet werden.

Die Moral der Geschichte: Solche Bilder machen einfach Spaß. Und wenn ein Großevent in der Stadt ist, darf man den Politikerinnen und Politikern nicht verübeln, auch daran teilzuhaben. Wenn alle während der WM zu Fußballfans avancieren, regt sich schließlich auch keiner auf.

Ganz im Gegenteil: High-Fives mit Marko Arnautovic werden eher abgefeiert. Apropos: Herr Bundespräsident, wie sieht’s eigentlich aus mit einem eigenen Feiertag, wenn wir zwei Mal hintereinander den ESC gewinnen?

Agnes Preusser leitet das Chronik-Ressort des KURIER.