Song Contest: Ist das Musik oder kann das weg?

Contra: In der langen, ehrenvollen Geschichte des Journalismus haben sich einige Traditionen entwickelt. Etwa jene, dass man in einen Artikel auch etwas hineinschreibt.

Das ist insofern schade, als dass man für diesen Text hier nur eine Zeile brauchen würde, um den musikalischen Wert des Song Contests zu beschreiben. Und selbst diese Zeile wäre dann leer:

(Hier sehen Sie eine Leerzeile)

Ja, hin und wieder passiert es. Trotz öffentlicher Auswahlverfahren oder überwuzelter Jurys rutscht ein guter Song durch, der dann beim Song Contest zu hören ist. Da runzelt man dann kurz die Stirn, denkt sich „ha“, aber schon bei der nächsten Nummer ist man wieder in jenem Klanguniversum, das es so nur beim ESC gibt. Die Songschreiber kaufen beim Baumarkt den dicksten Emotionspinsel, malen mit diesem ein eckiges Wandgemälde, und bevor man sich noch aufregen kann, ist der Song – nach einem aufbrausenden Refrain – schon vorbei.

Wobei der Song Contest hier ein Mal in seiner Geschichte an vorderster Front steht: Denn genau so – möglichst rasch zum Punkt kommen, möglichst nicht langweilen – funktioniert die Popmusik im Streamingzeitalter. Die Popmusikwelt wird immer mehr zum Song Contest. Null Punkte!

Georg Leyrer leitet das Kultur-Ressort des KURIER.