Song Contest in Wien, muss das sein?

Pro: Das Beste am Song Contest ist ja nicht die Musik. Die ist lediglich der – zugegeben manchmal gewöhnungsbedürftige – Soundtrack für ein gemeinschaftliches Erlebnis, an dem wir alle die nächste Woche teilhaben dürfen. Ja, Betonung auf alle. Denn was die Widerwilligen (siehe mein Kollege unten) oft gar nicht am Schirm haben: Bei den Euphorischen (schuldig!) schaukeln sich die Wellen des Spaßes zwischen den Grant-Staumauern noch mehr hoch.

Allein die Vorstellung, ins angesäuerte Gesicht des Gegenübers einen blauen Stern wie ihn auch Cosmó trägt, zu malen, ist ein Quell reinster Freude (aufpassen bei der Kolleginnenwahl!). Wien ist zudem der perfekte Schauplatz für das Spektakel. Jeder ESC-Charakter findet hier seinen Platz: Die Hochkulturellen können sich in den Museen Wissen aneignen, die Geselligen ohne Berührungsängste sind am Rathausplatz willkommen, die Gegner finden an Stammtischen oder sonst wo wortgewaltige Leidensgenossen.

Auch Wien-unabhängig gibt es jetzt so viel Tolles: Leute schauen, sich über die Inszenierung mancher Beiträge wundern oder sich an ihnen erfreuen, mit ESC-begeisterten Familienmitgliedern oder Freunden bei Fernsehabenden zusammenkommen. Das Beste am Song Contest ist einfach alles rundum.

Agnes Preusser leitet das Chronik-Ressort des KURIER.