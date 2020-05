Wie der Song Contest der Kunst

Er ist wieder da: Christoph Büchel, der Schweizer Künstler, der 2010 einen Swingerklub in der Wiener Secession installierte, hat eine aufgelassene Barockkirche im venezianischen Stadtteil Cannaregio zur Moschee umfunktioniert – mit Gebetsnische, Teppichen, aber auch einem Cola-Automaten. Bei der Eröffnung des Gebetshauses, das als Beitrag Islands zur 56. Kunstbiennale realisiert wurde, mischten sich am Freitag Angehörige der muslimischen Gemeinde, die bis dato keine Moschee im Stadtzentrum nutzen konnten, mit dem Kunstpublikum. "Die wichtigste Botschaft ist die des Friedens", sagte die pakistanische Botschafterin bei der Eröffnung.

In einer Zeit, in der an vielen Orten "gegen die Islamisierung des Abendlandes" mobil gemacht wird, ist Büchels Akt gewiss auch provokant. Zugleich unterstreicht die Aktion, wie sich die Venedig-Biennale im Hinblick auf nationale Repräsentation verändert hat. Der Modus eines Wettstreits von Nationen wird stets als veraltet kritisiert, doch zugleich birgt er auch utopisches Potenzial.