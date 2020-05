Sommergespräche: Zurück zu klassischen Interviews

Freitag am Wiener Yppenplatz. Von 12 bis 15 Uhr zeichnet ein ORF -Team Zuschauerfragen für die " Sommergespräche" auf. Fünf vor zwölf hat sich schon ein Grüppchen Pensionisten eingefunden. Sie sind offensichtlich gut vorbereitet und wissen genau, welche Probleme sie ansprechen wollen. Pensionen, Lärmbelästigung. Trotzdem zittert dem ersten Sprecher die Hand, als er spricht. Nicht vor Wut, sondern vor Nervosität. Er solle versuchen, freier zu sprechen, rät ihm die Redakteurin. Und noch einmal.



Die "Meine Frage"-Tour ist der aktuelle Versuch, die traditionellen ORF- Sommergespräche spannender zu gestalten. Seit Wochen tourt ein Kamera-Team durch Österreich und zeichnet Fragen an die Politiker auf, die dann in den Sendungen eingespielt werden sollen. Andere Spezialeffekte wird es bei den diesjährigen " Sommergesprächen" nicht geben. Statt dessen sollen sie wieder journalistischer werden: "Eine Rückkehr zum klassischen politischen Interview ", wünscht sich TV-Chefredakteur Fritz Dittlbacher. "Zwei Menschen mit politischem Sachverstand unterhalten sich über politische Ziele und die Notwendigkeiten der Zukunft."



Die beiden Menschen: ORF-Allzweckwaffe Ingrid Thurnher und jeweils ein Parteichef. Den Anfang macht Josef Bucher vom BZÖ, es folgen Eva Glawischnig (G) am 19. August, Heinz-Christian Strache ( FPÖ) am 23. August, Michael Spindelegger ( ÖVP) am 26. August und Werner Faymann ( SPÖ) am 30. August.



Die Gespräche finden heuer im Dachfoyer der Wiener Hofburg statt. Damit sind sie störenden Einflüssen weniger ausgeliefert als in früheren Jahren. 2010 gab man sich wirtschaftsnah und sendete live aus Betrieben - etwa aus dem Forschungszentrum der Magna-Werke in St. Valentin.