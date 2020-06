Soko Kitz: Karin Kofler wird wieder Kind

Am Dienstag, den 8. Mai, geht es weiter mit den regulären Folgen der neuen elften Staffel der beliebten Krimiserie. Sprenger: "Einerseits denke ich mir: Wahnsinn, ich mach’ das schon so lang?! Andererseits bin ich irrsinnig demütig, dass es gelingt, mehr als ein Jahrzehnt zu unterhalten. Die Demut überwiegt. Ohne diese Serie wüsste niemand, wer ich bin. Es ist ein großes Kompliment, wenn eine Serie in der gleichen Konstellation so lange so gut läuft."