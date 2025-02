Denn der Erinnerung ist bekanntlich nicht zu trauen, schon gar nicht jener an die eigene Kindheit.

Zaimoglu beschreibt darin den Abschied vom Vater, von der Kindheit und immer wieder auch die Suche nach den eigenen Wurzeln als Kind türkischer Gastarbeiter im Deutschland der 1960er-Jahre. Berührend ist das, wie Abschiede eben sind, aber darüber hinaus ist hier noch so viel mehr. Dieses liebevolle, facettenreiche Vater-Porträt hat etwas Traumhaftes, Rauschhaftes und auch durchaus Komisches.

Als der namenlose Erzähler, ein Schriftsteller aus Kiel, eines frühen Morgens vom Tod seines Vaters in der Türkei erfährt, droht er, die Fassung zu verlieren. Die Mutter heult verzweifelt ins Telefon und er denkt: „Ich werde als Nächstes sterben.“ Er ist jetzt „Sohn ohne Vater“, wie der neue Roman des deutschen Schriftstellers Feridun Zaimoglu heißt.

„Auf einen Schlag alt geworden“, überlegt der Erzähler, wie er in die Türkei kommt, um sich vom Vater zu verabschieden. Weil Fliegen nicht infrage kommt – er leidet unter Flugangst – bittet er Freunde, ihn im Wohnmobil mitzunehmen. Die Reise geht über Linz, das ungarische Szeged bis in die Kleinstadt Edremit in der Türkei.

Schlaglichter einer Reise – in Linz stehen die Hotelangestellten meistens rauchend vor der Tür, sind aber ansonsten sehr hilfsbereit – gesellen sich zu den Vater-Erinnerungen, die diesen Begräbnis-Roadtrip vorrangig prägen. Von Beginn an begleiten schräge Anekdoten die Trauer – etwa die Mitbringselliste für die Mutter: Nagellack gegen Fußpilz, Chanel-Parfum in großen Gebinden und gedörrter Ochsenpenis für den Rehpinscher.