Ursula Krechel: Kaiser Nero und die beste aller Mütter

Eva Patarak bezeichnet sich selbst als „fade Blonde“, Typ Strickweste, eine Frau mittleren Alters („nur bei Männern spricht man vom besten Alter“). Daheim hockt der immer fetter werdende Sohn, der das Studium geschmissen hat, den ganzen Tag vor dem Computer und bekommt den Mund nur auf, um sich über fehlende Essiggurken im Kühlschrank zu beschweren. Zu rebellieren beginnt Eva Patarak aber erst, als sie bemerkt, dass die seltsame Frau, die immer zu ihr in den Laden gekommen ist, sie anscheinend ausspioniert hat, um über sie zu schreiben. Darf denn das sein? Es muss doch ein Gesetz dagegen geben, dass man einfach so zur Romanfigur wird? Sie schreibt an die Justizministerin.