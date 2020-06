So wird das Madonna-Konzert

Für den (hohen) Ticketpreis bekommt man eine Popshow aus dem Lehrbuch der US-Entertainmentindustrie.

Hier wurde, so zeigte sich schon beim Tourauftakt in Tel Aviv, ganz tief in die Effektkiste gegriffen und so etwas wie ein Remix aller bisherigen Madonna-Tourneen herausgezogen.

Bedeutungsschwanger der Beginn: Kuttentragende Mönche versammeln sich unter einem überdimensionalen Weihrauchgefäß, schwingen es zu düsteren Gesängen – und aus dem Hintergrund steigt Madonna empor. Das kommt weniger lustig rüber, als es klingt, und wenige Minuten später hat die 53-jährige Sängerin schon eine Maschinenpistole in der Hand, mit der sie der Reihe nach ihre Tänzer umlegt. Madonna ist nicht gut gelaunt auf dieser Tour – sie ist, ganz gegen den Trend der Twitter-Stars von nebenan, ein strenger, unnahbarer Superstar. Und wer das mag, kommt voll auf seine Kosten.