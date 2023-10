So sieht der neue Falco aus: Musical-Premiere am Samstag

Er war ein Superstar, er war so populär – die Zeilen kennt in Österreich jedes Kind. Die Musical-Eigenproduktion der Vereinigten Bühnen Wien, „Rock me Amadeus – Das Falco Musical“ (ab Samstag im Ronacher in Wien), erzählt die Geschichte vom jungen Wiener Musiker Hans Hölzel und seinem Aufstieg zum Weltstar. Moritz Mausser spielt die Titelrolle.

Und so wird das Ganze aussehen: