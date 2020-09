So ist Kristen Stewart als Stilikone Jean Seberg im Kino

Jean Seberg, 1938 in Iowa geboren, sorgte nicht nur durch ihr Schauspieltalent, sondern durch ihr ausgeprägtes Untalent zum Leben – ihre Affären, ihr brachiales Engagement für die Black Panthers – für Schlagzeilen. Eine schillernde, vielschichtige, aber auch äußerst fragile Persönlichkeit, die in die brutalen Fänge des US-Geheimdienstüberwachungssystems von J. Edgar Hoover geriet, sich nicht mehr daraus befreien konnte und letztendlich daran zerbrach. Mit nur 40 Jahren wurde sie am 30. August 1979 tot in ihrem Auto aufgefunden – bis heute sind die näheren Umstände ihres Todes ungeklärt.

Kristen Stewart haucht der US-Schauspielikone, die nur in ihren Jahren in Frankreich einigermaßen Ruhe fand, 41 Jahre später neues Leben ein. Sie schlüpft in Sebergs Haut, wird zu ihr, leidet wie sie und kämpft wie sie.