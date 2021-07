Neues Album von Billie Eilish: Gefühlsstatus? Es ist immer noch kompliziert

Eilish ist großartig. Sie hat mit ihrem Debüt „When We Fall Asleep, Where Do We Go?“ die ganze zähe Komplexität des Jungseins eingefangen, zwischen brütenden Gedanken und unbegründeten (oder um wenig Geld erstandenen) Hochs. Mit jener Art von drüberstehender Witzelei und Klugheit versehen, mit der sich junge Menschen über das Leben retten.

Dabei hat sie gleich auch jene Songstrukturen abgelegt, auf die die Boomer so stolz waren. Refrain? Kann jeder. Es gab elektronische Stampfer und Ritte durch Songruinen. Ein früher Geniestreich.