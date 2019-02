Snow Patrol in Wien: Nach Lebenskrise gereift und fröhlich

Nach einer Begrüßung mit „Guten Abend, wie geht’s?“ bedankt sich Lightbody dafür, dass die Fans der Band die Treue gehalten haben. Dann gibt er den lässig-fröhlichen Frontmann, scherzt über Zwischenrufe und grinst glücklich, wenn die Wiener Songs wie „Open Your Eyes“ oder „Set The Fire To The Third Bar“ (wobei Duett-Partnerin Martha Wainwright per Video eingespielt wird) gesanglich an sich reißen. Wie schwer Lightbodys Krise war, hört man nur in den Texten von neuen Songs wie „Life On Earth“ oder „Don’t Give In“.