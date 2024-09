Slash-Filmfestival: Das Fantastische feiern

Die heurige Slash-Retrospektive “Fake Truths” zeigt Found-Footage-Filme. Das sind meist solche, die die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen lassen. “Wir schauen uns Filme, vor allem Horrorfilme, ein bisschen genauer an, die vorgeben, dass sie ,echt’ sind”, so Keuschnigg. Zum Found-Footage-Genre gehören etwa Mockumentaries oder Point-Of-View-Filme. Ein amateurhafter Look, in Form von verwackelten, unscharfen Bildern ist in diesem Horrorgenre keine Seltenheit.