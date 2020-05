Skandalkunst ist zum Aufwärmen ungeeignet

Wie fühlt es sich an, nackt und mit verbundenen Augen über Neapel am Kreuz zu hängen und mit Blut begossen zu werden? Für die Akteurin, die in der Doku "Mit Leib und Seele" von Thaddäus Podgorski jun. zu Wort kommt, ist die Teilnahme an einer Aktion von Hermann Nitsch "wie ein Orgasmus, nur ohne Orgasmus". Die emotionale Aufruhr, die ihr im Film anzusehen ist, ist dabei ziemlich sicher nicht gespielt.



Hermann Nitsch, der verehrte wie geschmähte Aktionist und Erfinder des "Orgien-Mysterien-Theaters", wird später im Studio des ORF- Kulturmontags einer Gesprächsrunde erklären, dass wir alle nur "in der lauen Gacke" sitzen: "Ich möchte, dass die Menschen intensiver werden."