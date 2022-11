Sithara Pathirana und Claudius Schulze leiten Wiener Klima Biennale

"So umw├Ąlzend wie die Ver├Ąnderungen des Erdsystems sind, so radikal muss eine Klima Biennale sein": Mit dieser Ansage wollen Sithara Pathirana (siehe Artikelbild) und Claudius Schulze als Leitung der ersten Wiener Klima Biennale "mutig neue Wege gehen", um hochkomplexe Themen ├╝ber Kunst greif- und erfahrbar zu machen, hie├č es am Mittwoch in einer Aussendung des Kunst Haus Wien. Geplant ist die Veranstaltung von April bis Juli 2024.

Mit Ausstellungen, Kooperationen mit Wissenschaft und Wirtschaft und einem Festivalprogramm in der ganzen Stadt soll die Biennale, veranstaltet vom Kunst Haus Wien, als internationale Kunstplattform etabliert werden. Die Bestellung von Schulze und Pathirana als Festivalleitung erfolgt f├╝r einen Zeitraum von vier Jahren und beginnt mit 1. J├Ąnner 2023.

"Die Klima Biennale ist getragen von der Idee, dass sich Kunst und Wissenschaft sparten- und disziplinen├╝bergreifend gegenseitig inspirieren", betonte Kulturstadtr├Ątin Veronica Kaup-Hasler (SP├ľ). "Die Dringlichkeit der Klimakrise kann sich auch ├╝ber das Vehikel der Kunst weit in die Gesellschaft hinein transportieren und multiplizieren. Es ist mir wichtig, dass Wien mit diesem Festival ein sichtbares Forum f├╝r das Thema bietet."

Der geb├╝rtige M├╝nchner Schulze, Forscher und K├╝nstler mit Fokus auf Klimakrise, Artensterben und K├╝nstliche Intelligenz, und die in Graz geborene Projektmanagerin Pathirana mit Schwerpunkten Kulturelle Bildung, Vermittlung und Festivalproduktion haben bereits gemeinsame Gro├čprojekte umgesetzt. Erst im Oktober dieses Jahres initiierten und organisierten sie das ClimateArtFest in Hamburg.