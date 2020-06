Sisi, Liebling des modernen China

Asien am Abend. So viele Handy-Knipser in Musical-Vorstellungen wie in "Elisabeth" hat die Welt noch nicht gesehen. Und die Wächter im Saal leuchten mit rotem Laser-Pointer in den Saal zurück. Erwischt!

Eine Szene in Schanghai. Faszinierende Boomtown am Jangtse. Chinas größte Metropole. Mit mehr als doppelt so vielen Einwohnern wie Österreich. Mehr als 16 Millionen. Auch sonst eine Stadt der Superlative mit Science-Fiction-Silhouette am Gelben Meer.

So gehört zum 2011 eröffneten Shanghai Culture Square (SCS) – in den 1920er-Jahren ein Stadion für Hunderennen, später eine Börse und schließlich der größte Blumenmarkt der Stadt – neben einer Freilichtbühne, die mit knapp 2000 Sitzplätzen größte unterirdische Music Hall der Welt.