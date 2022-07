Sinnliche Seelenklänge der Superklasse: Elīna Garanča in Göttweig

Am 9. 7. laden Garanča & Friends in Kitzbühel mit dem Programm aus Göttweig zu „Klassik in den Alpen“. „Klassik unter Sternen“ wird auf ORF III am 17. 7. um 20.15 Uhr gesendet, auf DVD gibt es das Konzert in einer limitierten und von Elina Garanča signierten Auflage. Mit dem Erwerb einer DVD unterstützt man die Ukraine-Hilfe - bereits durch Vorbestellungen kamen auf diesem Weg 40.000 Euro zusammen. Zu bestellen ist die DVD unter: www.klassikuntersternen.at