Sigur Rós haben Gedicht über Magie der Raben vertont

Trotzdem wirkt die Veröffentlichung wie eine Verlegenheitsaktion der Band, die in letzter Zeit mit groben Problemen zu kämpfen hatte. 2018 stieg Drummer Orri Páll Dýrason aus, weil gegen ihn Vorwürfe der sexuellen Belästigung erhoben worden waren. Und diesen Oktober wurde bekannt, dass Bassist Georg Holm wegen der schon zweiten Anklage wegen Steuerhinterziehung Island verlassen will. Zwar hatte die Band angegeben, nichts von der Hinterziehung gewusst zu haben, weil sie ihrem Buchhalter vertraut hatte. Aber die Musiker bekannten sich in der ersten Runde schuldig, entschuldigten sich und zahlten die Steuern nach. Bei der für Holm „ungerechten, drakonischen“ zweiten Klage geht es jetzt um 200 % der ursprünglich hinterzogenen Summe als Strafe dafür.