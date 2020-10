Shanghai als Zufluchtsort vor der NS-Verfolgung: "Die Wiener in China"

Und der in Lemberg geborene und im niederösterreichischen Wöllersdorf aufgewachsene Jakob Rosenfeld war der Arzt von Mao Zedong und brachte es sogar zum Gesundheitsminister.

Für die Kuratorin Daniela Pscheiden „ein toller Schatz“ ist das historische Bildmaterial der Pressefotografen Hans Basch und Julius Büschel, die nicht nur das Leben der jüdischen Gemeinde, sondern auch den Alltag der chinesischen Bevölkerung in all seinen Facetten dokumentierten, u. a. in Reportagen zur erschütternden Armut in Schanghai.

Mit der Besetzung durch die mit Nazi-Deutschland verbündeten Japaner 1941 begannen sich die Lebensbedingungen kontinuierlich zu verschlechtern. Das 1943 eingerichtete Ghetto wurde erst nach der Kapitulation Japans im September 1945 aufgelöst.

Die Rückkehr der „Shanghailänder“ aus der Kurzzeitheimat nach 1945 nach Wien war oft bedrückend, der Antisemitismus immer noch spürbar und die Rückgabe arisierten Eigentums für die Betroffenen nur mit Mühe zu erreichen. Spera: „Da haben wir unglaubliche Dinge herausgefunden.“ Durch die Ermordung und Zerstörung des europäischen Judentums bedeutete die Rückkehr einen völligen Neuanfang in einer veränderten Welt.

Eine eigene Ausstellung verdient der gebürtige New Yorker Arthur Rothstein, der bis 1946 für das US Army Signal Corps in China, Birma und Indien fotografierte. „Seine Fotos erzählen eine wunderbare Geschichte von Hilfe für Menschen und Toleranz“, sagt Ann Rothstein- Segan. Sie hofft, „die Leute können die Aufnahmen meines Vaters ansehen und lernen, andere Menschen anzunehmen und zu akzeptieren.“