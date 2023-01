Shakiras Abrechnung mit Gerard Piqué

"My baby left me"

Ob auf elegante Weise wie Elvis Presley in "My baby left me" oder im aggressiv-gewalttätigen Machostil, den Mick Jagger im Rolling Stones Song "Melody" anschlägt - Rachesongs waren in der Musikgeschichte schon immer erfolgreich und haben zudem eine lange Tradition. Shakira war weder der erste noch der letzte Popstar, der in einem Song mit dem Ex-Partner abrechnet.

Nicht immer sind die Angriffe auf Ex-Partner so explizit wie in Shakiras neuem Song. So grübelte man auch lange darüber nach, ob der Song "Ich mag Dich" von Mountain Crew Frontmann Philipp Rafestseder eventuell eine Abrechnung mit seiner damaligen Ex, der ehemaligen Miss Austria Dragana Stankovic, sei. Manchmal sind es auch Texte verletzter oder einer Beziehung nachweinender Songwriter wie im Fall von Aretha Franklins "Respect" von 1967 oder in Adeles "Someone Like You".