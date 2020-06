Sexy "Sherlock" im deutschen TV

Der ab Donnerstag in der ARD (20.15) und ab 20. Mai auf ORFeins (22.05) drei neue, sehr heutige Fälle lösen wird: "Ein Skandal in Belgravia", "Die Hunde von Baskerville" und "Der Reichenbachfall". So wird etwa in der beschaulichen Gemeinde Baskerville am Geheimprojekt H.O.U.N.D. gearbeitet, in einem Labor für Genforschung. Inmitten all der Modernität kommt auch der Schmäh nicht zu kurz. Mit dem werden die großen Doyle-Themen behandelt: Von der immer im Raum stehenden, immer abgestrittenen homophilen Zuneigung zwischen Holmes und Watson bis zum melancholischen Geigenspiel. Für Schauspieler Cumberbatch übrigens die größte Herausforderung: "Es war verdammt furchtbar (eigentlich sagt er: fucking awful) , bis ich gelernt habe, den Bogen richtig zu halten."



Cumberbatch und seinem "Watson" Martin Freeman hat die Fernseharbeit zu höheren Leinwandweihen verholfen. Ersterer war im Kinothriller "Dame, König, As, Spion" und in Steven Spielbergs "Gefährten" zu sehen – und wird Kirk-Gegenspieler im nächsten Star-Trek-Film.

Zweiterer hat das ganz große Los gezogen: Freeman ist als Peter Jacksons "Der Hobbit" ab Dezember in den Kinos. Da kann Cumberbatch nicht weit sein: "Ich werde dem Drachen Smaug nicht nur die Stimme leihen, sondern ihn mittels Performance Capture auch ,spielen‘."