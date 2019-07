Sex-Gedicht zeigt, wie überraschend freizügig das Mittelalter war

Eine Jungfrau („junkfrouwe“), die im Zwiegespräch mit ihrer Vagina („fud“) darüber streitet, welche der beiden von Männern bevorzugt wird - das ist der Inhalt des mittelalterlichen Gedichts „ Rosendorn“. Die älteste Version dieses freizügigen Dialogs fanden Forscher nun im Stift Melk. Den Analysen zufolge wurde der Text um das Jahr 1300 geschrieben und damit bis zu 200 Jahre früher als vermutet.

Mit seinem offenherzigen Umgang mit dem Thema Sexualität passt das Gedicht, von dem bisher zwei Fassungen - der „Codex Dresden“ und der „Karlsruher Codex“ - bekannt waren, so gar nicht in die heutigen landläufigen Vorstellungen über das Mittelalter. Kurz gefasst geht es in dem Text, der tiefenpsychologisch vermutlich Bände füllen kann, um eine „junkfrouwe“, deren „fud“ plötzlich sprechen kann, wie es in der Dresdner Version heißt. Sie hält der Jungfrau dann vor, zu viel auf ihr Aussehen zu geben, wo doch eigentlich sie es sei, die die Männer begehren. In der Folge gehen beide getrennte Wege, was wiederum keine der beiden glücklich werden lässt, und so kommt es am Schluss zur Wiedervereinigung.