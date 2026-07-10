Severin Groebner erhält den Österreichischen Kabarettpreis 2026

Der Österreichische Kabarettpreis 2026 geht an Severin Groebner für sein Programm "Ich bin das Volk". Die Jury sieht darin eine "famose moderne Variante des 'Herrn Karl', wie in einer Aussendung am Freitag mitgeteilt wurde. Den Programmpreis bekommt David Scheid, den Förderpreis Chrissi Buchmasser. Über den diesjährigen Sonderpreis dürfen sich Robert Steiner und Stefan Gaugusch alias Ratte Rolf Rüdiger freuen.

Groebner (56) steht seit mehr als drei Jahrzehnten auf der Kleinkunstbühne, 2013 hatte er den Österreichischen Kabarettpreis bereits einmal erhalten. In den vergangenen Jahren sei er "zur Meisterschaft aufgelaufen, komplexe zeitgeschichtliche und gesellschaftliche Ärgernisse ebenso böse wie witzig auf den Punkt zu bringen", meint die Jury, die im aktuellen Programm den Höhepunkt des gebürtigen Wieners sieht: "Der Rundumschlag eines gescheiterten Möchtegern-Autokraten macht einem - unter schmerzhaftem Lachen - die Mechanismen und Facetten des erstarkenden Alltagsfaschismus verständlich."

"360 Grad-Unterhaltung mit deepem Kern" und Komik durch Mimik

Programmpreis-Abstauber Scheid, der auch mit seiner Kunstfigur "Dave" im ORF und als Kinoschauspieler ("Des Teufels Bad") reüssieren konnte, erhält die Auszeichnung für sein viertes Solo "The Kabarettist", das laut Jury "politisches Kabarett, Stand-up, Rap, DJing, Polit-Satire und parodistisches Schauspiel" verbinde und durch "smarte 360 Grad-Unterhaltung mit deepem Kern" besteche.