ServusTV dreht "Der Metzger traut sich" mit Simon Schwarz in der Hauptrolle

ServusTV dreht seit 7. März „Der Metzger traut sich“ mit Simon Schwarz in der Rolle des Hobby-Detektivs Willibald Adrian Metzger. Dabei handelt es sich um einen Neustart der „Metzger“-Krimireihe von Bestsellerautor Thomas Raab. Die Ausstrahlung erfolgt voraussichtlich im Herbst 2023.

Mit „Der Metzger traut sich“ lässt ServusTV die beliebte Romanfigur „Der Metzger“ neu aufleben. Im Zentrum des Krimis steht der etwas schrullige Restaurator Willibald Adrian Metzger (Simon Schwarz), der immer wieder zufällig in Verbrechen und andere Turbulenzen stolpert. An seiner Seite stehen seine Herzdame Danjela Djurkovic (Valery Tscheplanowa) und Petar Wollnar (Christoph Krutzler) als Freund und Hausmeister. In weiteren Rollen zu sehen sind Gregor Seberg, Thomas Mraz, Vedat Erincin, Alev Irmak, Susi Stach, Anton Noori u.v.a. Das Drehbuch von Peter Koller basiert auf „Die Djurkovic und ihr Metzger“ von Bestsellerautor Thomas Raab. Regie führt Michael Podogil („Meiberger“). Gedreht wird vor der Kulisse der steirischen Landeshauptstadt, aber auch im Grazer Umland und in Wien. Als Produktionsfirma fungiert SATEL Film.