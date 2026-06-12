Serie "The Hack": Abhören, leicht gemacht

Wer hat sich schon mal überlegt, wie das Passwort für die Handy-Mailbox geht? Oder es einmal geändert? Eben. In den 2000ern werden das noch weniger Menschen getan haben. Das machte es der britischen Zeitung News of the World beziehungsweise denen, die für sie gearbeitet haben, einfach. 1234 ist das Passwort der Werkseinstellung, und so ist man damals still und heimlich an die Nachrichten einer Menge Menschen gekommen. Um so wiederum Informationen für Artikel zu sammeln. Betroffen waren unter vielen anderen Angestellte aus Prinz Williams Haushalt.

Ein illegaler Eingriff in die Privatsphäre, der bei seinem Aufkommen die britische Medienlandschaft erschüttert hat. Und in letzter Konsequenz mit der Einstellung der Zeitung aus dem Rupert-Murdoch-Imperium geendet hat. Wobei, geendet ist in der Causa das falsche Wort: Prinz Harry ist noch im Vorjahr gegen The Sun aus demselben Verlag vor Gericht gezogen – ebenfalls wegen abgehörter Sprachnachrichten.