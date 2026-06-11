"Every Year After" auf Amazon: Wer zuerst das Freundschaftsband ablegt

Teenager-Romanzen haben gerade Saison. Vor wenigen Wochen ist auf Amazon die Verfilmung des Booktok-Bestsellers „Off Campus“ gestartet und hat sich zum veritablen Hit entwickelt. Mitsamt dazugehörigem Frisurentrend. „Off Campus“ ist die Serienversion einer Buchreihe der Kanadierin Elle Kennedy, es geht um folgende Liebesroman-Formel: Eine junge Frau lässt sich mit jemanden ein, den sie ziemlich unmöglich findet, um denjenigen, an dem sie wirklich interessiert ist, auf sich aufmerksam zu machen. Das Ganze spielt im College-Eishockey-Milieu, was derzeit im Serienfach ohnehin sehr beliebt ist – siehe der Hype um den schwulen Coming-of-Age-Hit „Heated Rivalry“ (auch basierend auf einer Buchreihe, abrufbar auf HBO Max).

Cash Cow Booktok

Weil aber Amazon Prime die Cash Cow Booktok-Bestseller recht ergiebig melkt (auch mit „Maxton Hall“, „Mea Culpa“ etc.), ist diese Woche eine weitere Serie aus diesem Universum online gegangen. „Every Year After“ ist die Adaption einer Liebesromanreihe der ebenfalls kanadischen Autorin Carley Fortune.

Zu Beginn hält Percy eine rührselige Rede bei der Verlobungsfeier ihrer besten Freundin, in der sie daran appelliert, wenn man einmal die richtige Person gefunden hat, sie nie wieder loszulassen. Die Träne in ihrem Auge und die Rückblicke auf eine Jugendromanze lassen schon vermuten, dass Percy selbst das wohl nicht gemacht hat. Sie, von Beruf übrigens Nachrufautorin, tut dann, was sie offenbar immer macht – sie nimmt sich einen One-Night-Stand mit nach Hause. Das Stelldichein wird allerdings von einem Anruf gestört, der quasi direkt aus ihrer Vergangenheit kommt: Charlie, der Bruder ihrer Jugendliebe Sam, ruft an und berichtet, dass die Mutter der Brüder gestorben ist. Er lädt Percy zur Beerdigung in den idyllischen Sommerurlaubsort.