Der „Edle Wilde“ mit ganz viel Augenzwinkern

Coming of Age. In der US-Unterhaltungskultur gibt es keine Minderheit, die weniger vertreten ist als die amerikanischen Ureinwohner. Eine Studie hat für 2019/2020 desaströse Zahlen festgestellt: Weniger als 1 Prozent aller TV-Rollen und 0,8 Prozent der Drehbuchautoren waren Native Americans. Und dann kam 2021 die Serie „Reservation Dogs“ und ließ die Quote hochschnalzen. Denn die Coming-of-Age-Comedy wird nur von indigenen Autoren geschrieben (der bekannteste ist Oscar-Preisträger Taika Waititi) und es spielen fast nur indigene Schauspieler.