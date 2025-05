„Carême“ auf AppleTV+: Kochen, Küssen, Intrigieren

In der Serie, die seit dieser Woche zum Streamen verfügbar ist, kommt Carême (Benjamin Voisin) als charmanter, aber selbstverliebter Rocker daher, dem die Frauen im wahrsten Sinne des Wortes aus der Hand fressen – von seiner Loverin Henriette (Lyna Khoudri) bis zur First Lady Joséphine. Als er unverhofft in höhere Kreise aufsteigt, findet sich der ehrgeizige Koch in einem Netz aus Lügen und Intrigen wieder. Dank seiner ausgefallenen Kompositionen hat er jedoch keine Schwierigkeiten, das politische Geschehen zu beeinflussen: Einmal wendet Carême mit der Wahl des richtigen Desserts einen diplomatischen Affront ab, ein anderes Mal nutzt er seine (kulinarischen und andere) Verführungskünste, um an geheime Informationen zu kommen.