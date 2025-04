Finale von "You": Ein Pardon für Obsession

„You“ war immer schon eine Serie, bei der man sich ein bisschen geniert hat. Aber: Man war nicht allein. Die Serie gehört zu den Erfolgen von Netflix, deswegen gibt es auch fünf Staffeln. In der neuen wird sich das Schicksal des seltsam sympathischen Stalkers und Killers Joe final entscheiden. Begonnen hat er als besessener Verliebter, der seine Angebetete einsperrt und nicht nur alle, die ihm in die Quere kommen, umbringt.

In den darauffolgenden Staffeln wurde dem Kontrollfreak immer mehr das Heft aus der Hand genommen. Nun hat er ein verdächtig perfektes Leben – verheiratet mit einer Millionärin, sein vorsorglich weggegebener Sohn ist wieder bei ihm und er will nur mehr Gutes tun. Es wird niemanden überraschen, dass das nicht so bleibt.