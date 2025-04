"Die Glaskuppel", "The Stolen Girl": Überall verschwinden junge Mädchen

Man merkt schon: Die Miniserie „Die Glaskuppel“ auf Netflix hat ein paar Ebenen mehr als reines Im-Waldboden-nach-Vermissten-Stochern. Ganz so, wie man es von einem skandinavischen Krimi erwartet – dieser ist übrigens aus der Feder von Camilla Läckberg („Mord in Fjällbacka“). Die Spannung nimmt erst mit Verzögerung Fahrt auf, aber nichtsdestotrotz ist das mehr als solides Binge-Material von der düsteren Sorte.

Es ist schon eine eher rustikale Atmosphäre, wenn man als entkommenes Entführungsopfer „Mädchen aus der Kiste“ gerufen wird. Gut, das passiert Lejla auch nur bei einem einzigen Bewohner ihres Heimatorts, und der gehört nicht gerade zur moralischen Elite, wie sie bald herausfinden wird. Lejla wurde als Kind von einem sadistischen Entführer in einem Glaskasten festgehalten, ihr gelang die Flucht. Nun lebt sie in den USA, kommt aber zum Begräbnis ihrer Adoptivmutter zurück nach Schweden. Ausgerechnet während dieses Aufenthalts wird wieder ein Mädchen entführt. Lejla beteiligt sich an der Suche und den Ermittlungen, gemeinsam mit ihrem Adoptivvater, der früher hier Polizist war. Das geht seinem Nachfolger, der wiederum sein Bruder ist, ziemlich gegen den Strich.

Elisas Tochter will unbedingt mit ihrer neuen Freundin mit. Bald ist sie "The Stolen Girl"

Alles Fake

Immerhin die Sonne scheint in „The Stolen Girl“ auf Disney+. Zumindest am Anfang. Der Zufall will es, dass diese Woche eine zweite Serie startet, in der ein Mädchen verschwindet. Lucia bettelt ihre Mutter Elisa an, bei ihrer neuen Freundin schlafen zu dürfen. Für deren Mutter Rebecca ist das kein Problem. Elisa zögert, gibt aber dem Wunsch der Tochter nach. Sie kannte Rebecca bis dato nicht, hat ihr (luxuriöses) Haus nur kurz gesehen, um Lucias Pyjama vorbeizubringen.