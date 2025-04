Neue Serie "Etoile": Austauschprogramm in Spitzenschuhen

Hatte Tschaikowski Syphilis? Das ist nicht das durchschnittliche Diskussionsthema in einem New Yorker Nachtclub. Echt schräg, findet das denn auch eine junge Dame an der Bar. „Naja, wir sind vom Ballett“, sagt dann einer aus der Gruppe, und damit ist auch schon einiges geklärt in der neuen Amazon-Serie „Etoile“.

Jack (Luke Kirby), Direktor des Metropolitan Ballet Theaters in New York, glaubt, mit dem Abend in der Disco seine Kollegin Genevieve (Charlotte Gainsbourg) vom Ballet National in Paris wieder losgeworden zu sein. Aber am nächsten Morgen ist sie immer noch da. Denn sie hat eine Mission: Mit einem besonderen Marketinggag – dem Tausch von einzelnen Stars – will sie beide Kompanien vor dem sicheren Niedergang retten. Jack will das eigentlich nicht, aber weil ihn allein die Kosten für die gravierten Sektgläser, die Abonnentinnen gern im Sechser-Set mitgehen lassen, in den Ruin treiben, macht er mit.