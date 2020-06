Sergej Prokofjev: "Der wandernde Turm"

Die Erzählung "Der wandernde Turm" stammt vom russischen Komponisten Sergej Prokofjev (1891–1953). Man wusste zwar, dass ihm die Literatur genauso lieb war wie die Musik. Aber dass Prokofjev Prosa schrieb, übrigens meist auf seinen vielen Reisen in der Eisenbahn, das überraschte fast alle. Der deutsche Konzertpianist Lucian Plessner hatte die Entdeckung gemacht. Er gastierte in Moskau, durfte in der Bibliothek des großen Filmemachers Sergej Eisenstein (1898–1948) stöbern und fand eine vergilbte Musikzeitschrift mit aufgeschlagener Seite – drei Geschichten des "Peter und der Wolf"-Komponisten waren in Sowjetzeiten abgedruckt worden. (Prokofjev und Eisenstein hatte eine Freundschaft verbunden, und an Filmprojekten wie " Alexander Newski" hatte man gemeinsam gearbeitet.)