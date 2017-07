Semino Rossi: "Ich habe nie Singen gelernt"

Foto: KURIER/Gerhard Deutsch

Semino Rossi, 55, wird 1962 in Rosario, Argentinien, geboren. Er wächst in einer musikalischen Familie auf, seine Mutter spielt Klavier, der Vater singt. Semino selbst nimmt schon in der Schule an verschiedenen Singwettbewerben teil, ist sich seiner außergewöhnlichen Stimme bewusst und beschließt, Sänger zu werden. Mit 21 verlässt er die Heimat, um in Spanien durchzustarten. Als er keinen Plattenvertrag bekommt, reist er als Straßenmusiker weiter durch Europa und landet schließlich in Innsbruck, wo er aber erst 20 Jahre später als Sänger entdeckt wird. Seither ist Semino Rossi Star der Schlagerszene, der unzählige Alben veröffentlicht hat. Er lebt mit seiner Frau Gabi und zwei Töchtern in der Tiroler Gemeinde Mils. Er hat in Argentinien einen größeren Bruder, Daniele, der amateurmäßig Schlagzeug spielt.

Info: Das neue Album von Semino Rossi „Ein Teil von mir“ ist soeben bei Ariola erschienen. Am 18. 7. tritt er bei der Schlagernacht am Neusiedlersee auf, am 22. Juli ist er in der Starnacht am Wörthersee im ORF zu sehen.

