Selenskij hielt bei Venedig-Biennale Ansprache an die Kunstwelt

Pinchuks Solidaritäts-Schau – die unter anderem auch von der Stiftung TBA21 von Francesca Habsburg unterstützt wird – kann da mit spektakuläreren Geschützen auffahren. In letzter Minute holte man Starkünstler wie Olafur Eliasson (er platzierte ein Leuchtturmlampe, die das SOS-Signal blinkt, im Stiegenhaus), Takashi Murakami und Damien Hirst an Bord (beide zeigen etwas platte Varianten der Ukraine-Flagge, die sie mit ihrem Markenzeichenhaften Comicstil (Murakami) bzw. Schmetterlingen (Hirst) anreicherten.) Eine signierte Flagge mit dem Titel „We are Defending our Freedom“ (Wir verteidigen unsere Freiheit) steuerte Selenskij als „Kunstwerk“ selbst bei. Weiters zu sehen ist auch jenes riesige Bild eines Flüchtlingskindes, das der französische Street-Art-Künstler JR auf öffentlichen Plätzen entrollen und aus der Luft fotografieren ließ – es war am Cover des TIME Magazine zu sehen.