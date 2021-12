Seinfeld ist Kult, doch warum findet die Gen Z ihn nicht lustig?

Weil "eine Serie über nichts" doch zu wenig ist? Weil der Schmäh über das ständige Aufeinandertreffen von unterschiedlichen Typen rund um ein Wohnzimmersofa nicht mehr zieht? Weil die Protagonisten allesamt nicht unbedingt die größten Sympathieträger sind? Weil vier Erwachsene, die sich aufführen wie Kinder, einfach nicht lustig sind?

Politisch inkorrekt

Oder vielleicht finden einige es doch lustig, würden sie sich das nicht zugeben trauen. Zu politisch inkorrekt ist das ehemalige TV-Spektakel womöglich für die woke Generation. Andererseits, die jungen Menschen tragen doch auch mit Vorliebe T-Shirts mit "Friends"-Schriftzug und sehen offenbar sehr wohl über homophobe Witzchen in der Serie über Rachel und Ross, Monica und Chandler, Joe und Phoebe hinweg.

Tatsächlich hat Seinfeld einige Gags, die würden man im Jahr 2021 nicht mehr so drehen. Etwa die Folge "The Implant", in der Protagonist Jerry Seinfeld herausfinden will, ob die Brüste seiner neuen Flamme (Teri Hatcher alias Lois Lane - oder umgekehrt) echt sind. Weil er nicht mehr mit ihr ausgehen würde, wären sie falsch. Jerrys Freundin Elaine, die das unbedingt auch wissen will, fällt in der Sauna auf besagte Dame. Mehrere Artikel kreideten zuletzt an, dass hier einerseits sexuelle Belästigung im Spiel sei, andererseits eine Frau mit ihrem Körper machen kann, was sie will. Auch dass ein Pakistani wegen Schusseligkeit der Freunde abgeschoben wird, muss man nicht unbedingt lustig finden.

Das hat schon seine Richtigkeit. Auf der anderen Seite hat Seinfeld genau das vorweg genommen, das später die Farrelly Brothers in "Verrückt nach Mary" oder "Ich, beide und sie" perfektioniert haben: Sich über alle lustig machen, niemanden aufgrund von Ethnien oder Beeinträchtigungen auszusparen, in Köpfen keine Unterschiede auszumachen und alle Menschen gleich zu finden, das ist doch Humanismus in Reinform. Bei Seinfeld halt in einem bösartig daherkommenden Gewand.

Drei Männer und eine Frau

Kommen wir zum Personal. Natürlich dreht sich alles um Jerry Seinfeld, den Namensgeber und neben Larry David Co-Autor dieser vormals bahnbrechenden Sitcom. In echt ist der Fan von Frühstücksflocken und von Superman genau jener Stand-up-Comedian, der jeweils das Thema einer jeden Episode vorgibt. Seine solo vor Publikum eingespielten Jokes mutieren stets zu einem raffinierten Dramolett über Sein oder Nichtsein auf Manhattans Upper West Side.