Seiler und Speer: „Ich verstehe, dass viele Leute angfress’n sind“

Schon Mitte vorigen Jahres wurde diese Idee an die beiden herangetragen und weder Christopher Seiler noch Bernhard Speer zögerten, zuzusagen. „Das lag vor allem daran, dass wir das mit Christian Kolonovits machen dürfen, der die Arrangements für das Orchester schreibt. Und da war klar, dass das etwas Großartiges wird“, erzählt Speer.

Seiler ergänzt: „Die Zusammenarbeit mit Christian ist ehrlich wunderbar, weil er menschlich so ein toller, gerader Typ ist. Und wir haben mit ihm ja schon 2018 beim Konzert ,Best Of Austria Meets Classic’ zum 60. Geburtstag der Wiener Stadthalle drei Songs gespielt, und auch ,Ala bin’ mit ihm gemacht.“