„Käfig voller Narren“ in Mörbisch: Eine Revue, reich an Witz und Gags

„I am What I am“ ist nicht nur der größte Hit und Ohrwurm aus dem Musical „La Cage aux Folles“ („Ein Käfig voller Narren“), sondern wirbt im gesamten Stück (Buch von Harvey Fierstein) für Toleranz und Andersartigkeit. Aber Jerry Herman weiß auch mit einigen anderen Ohrwürmern in diesem Stück, das 1983 am Broadway uraufgeführt wurde und allein sechs Tony Awards bekam, erfolgreich aufzuwarten. Es basiert auf dem Theaterstück von Jean Poiret (1973), das weltweit auf die Bühnen kam, um dann schließlich 1978 mit Michel Serrault und Ugo Tognazzi verfilmt zu werden. Jetzt konnte man das Erfolgsmusical bei den Seefestspielen Mörbisch in deutscher Fassung (Erika Gesell und Christian Severin) erleben.

Es geht um „Zaza“, eigentlich Albin, der die Kunst der Travestie meisterhaft beherrscht. Er ist, allerdings inzwischen etwas abgehalftert, der Star eines Nachtclubs in Saint-Tropez, dessen Besitzer Georges ist – sie sind seit über 20 Jahren ein Liebespaar. Da taucht Georges’ Sohn aus einem früheren „Fehltritt“ auf. Dieser eröffnet dem Papa, ausgerechnet die Tochter eines erzkonservativen Provinzpolitikers heiraten zu wollen – und verlangt, dass die beiden ein heterogenes Paar vorspielen sollen. Missverständnisse und Humor, aber auch ein glückliches Ende sind vorprogrammiert.

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Andreas Gergen, erfolgreicher Musicalregisseur und seit 2025 Intendant auf der Bühne Baden, zeigt das lustige, aber auch nachdenkliche Musical großteils als Revue reich an Witz und Gags in einer bunten, glitzernden Welt der Transvestiten. Rund um das gegensätzliche Power-Couple ergibt sich viel Klamauk. Dafür hat der Stammbühnenbildner der Seefestspiele Walter Vogelweider ein opulentes Bühnenbild mit einer, die ganze Breite beherrschende, in verschiedenen Farben leuchtenden Showtreppe entworfen mit einem goldenen Käfig im Mittelpunkt. Dieser wird drehbar zu einer blinkenden Showbühne, dem Backstagebereich des Nachtclubs sowie dem Appartement von Georges und Albin.

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