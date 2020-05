Seeed lassen die Wiener tanzen

Tanzen, bis die Beine schwächeln, war das Motto, als Seeed ihre wuchtigen Bässe und Dancehall-Beats in die Wiener Stadthalle brachten. Sechs Jahre ist es her, dass die Berliner Groß-Formation (zehn Musiker und drei Sänger) etwas von sich hören ließ.

Pierre Baigorry machte in der Zwischenzeit als Peter Fox Furore, spielte auf dem Album „Stadtaffe“ Hip-Hop mit Orchester, und hielt sich damit fast 100 Wochen in den Album-Charts.

Beim Comeback mit Seeed ging’s anfangs nicht so gut. „Beautiful“, die erste Single aus dem im September erschienenen Album „ Seeed“, wurde von Fans geschmäht. Der melodiös dahinswingende Track, fernab von Reggae-Beats, fanden sie, sei nicht mehr Seeed. In der Stadthalle bewiesen die Berliner aber, dass das Comeback-Album – etwa mit dem aktuellen Hit „Augenbling“ – auch tolle Songs im gewohnten Stil hat, dass sie nach wie vor die Dancehall-Könige sind.