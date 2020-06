Secession: Zwischen Archivarbeit und Alchemie

Fürwahr, es kann abenteuerlich werden, wenn sich Künstler in Archive wagen und sich ans Erklären und Analysieren machen. Secessions-Gastkuratorin Catherine David – in der Kunstwelt als hoch intellektuelle Leiterin der 10. Documenta (1997) ebenso berühmt wie umstritten – behauptet nicht direkt, dass die Künstler beim Umgang mit Information besser wären als etwa Wissenschaftler, Archivare oder Journalisten. Sie gesteht ihnen allerdings einen privilegierten Standpunkt zu und lässt eine für Kuratoren typische Präferenz für alles "Alternative" und "Komplexe" erkennen. Manche Ansätze sind in der Tat faszinierend – etwa, wenn die Künstlerin Elisabetta Benassi Rückseiten alter Agentur-Fotos minutiös abmalt und so Erinnerungen bearbeitet. Der Konnex der einzelnen Positionen bleibt aber nebulös, und so beschränkt sich der Erkenntnisgewinn auf eine Handvoll Künstlernamen, die man sich merken könnte.